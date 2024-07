Ue: Conte, 'orgogliosi nomina Tridico, riconoscimento per M5S'**

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "Siamo orgogliosi che al nostro Pasquale Tridico sia stata attribuita la presidenza della sottocommissione per le questioni fiscali: è un importante riconoscimento per il Movimento 5 Stelle". Così Giuseppe Conte su twitter.

"Sarà una postazione strategica per imprimere una reale svolta nelle politiche fiscali europee, uno strumento con cui combattere il dumping, combattere i paradisi fiscali e lavorare per una tassazione equa e giusta per i cittadini europei. Lavoriamo per tutelare l’interesse degli italiani: quello che i partiti di Governo, a cui non è andata nessuna presidenza di commissione, non sono in grado di fare".