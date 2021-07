Ue: Coraggio Italia, 'Orban non è riferimento centrodestra'**

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – "Centro destra con Orban chi? Coraggio Italia è saldamente nel centro destra ma con altri riferimenti, con valori più vicini a quelli di De Gasperi, della Thatcher e della Merkel. Nel presente, non a caso, guardiamo a Draghi e sosteniamo il suo governo, pur non facendone parte".

Così il deputato Stefano Mugnai, vice capogruppo vicario di Coraggio Italia.

"Di sicuro non volgiamo lo sguardo verso figure come Orban. Siamo sì nel centro destra, ma europeista e ben inserito nel contesto atlantico, capace di governare un grande Paese occidentale come il nostro. A noi gli autocrati non piacciono. Andremo avanti a testa alta sulla nostra strada, non su quella di altri".