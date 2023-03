Ue: Danti (Azione-Iv), 'Meloni ha cambiato idea su Ceta, e Schlein?'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Era il 2017 quando Giorgia Meloni tuonava contro il Ceta, l’accordo di libero scambio tra UE e Canada. Adottato in quell’anno ha fatto crescere le esportazioni europee del 26% e quelle italiane del 36%. Non a caso ora il ministro Lollobrigida si dice pro...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – "Era il 2017 quando Giorgia Meloni tuonava contro il Ceta, l’accordo di libero scambio tra UE e Canada. Adottato in quell’anno ha fatto crescere le esportazioni europee del 26% e quelle italiane del 36%. Non a caso ora il ministro Lollobrigida si dice pronto a ratificarlo”. Lo scrive sui social l’eurodeputato Nicola Danti (Az-IV) vicepresidente del gruppo Renew Europe.

“A cambiare idea a posteriori, dati alla mano, sono buoni tutti- continua- i buoni politici dovrebbero prevederli. Speriamo che anche Elly Schlein cambi posizione come Meloni, dato che nel 2017 da europarlamentare votò contro, così come Lega e M5S. Per quanto ci riguarda noi restiamo sempre coerenti e dalla stessa parte: a favore allora, quando serviva, a favore oggi”.