Ue: Danti (Iv), 'benvenuto Ferrandino, lascia Pd e viene in Renew Europe'**

Bruxelles, 9 nov. (Adnkronos) – "Benvenuto a Giosi Ferrandino, che oggi entra far parte della grande famiglia di Renew Europe al Parlamento Europeo. La nostra delegazione cresce, ma soprattutto si arricchisce con un collega serio e capace, che darà un contributo importante al Terzo Polo in Europa e in Italia".

Lo annuncia via social l'eurodeputato Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe, con l'adesione dell'europarlamentare Giuseppe Ferrandino, che lascia il Pd e aderisce al gruppo europeo di cui fanno parte Italia Viva e Azione.