Ue: Danti (Iv), 'da oggi Calenda in Renew, passo verso polo libdem in Italia'**

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Dicono che sia stato l'artefice, dietro le quinte, del passaggio oggi formalizzato di Azione in Renew Europe. "Ma no, era evidente che era una cosa da fare. C'è bisogno di rafforzare il polo riformista in Europa e in Italia", si schermisce Nicola Danti, eurodeputato di Iv, parlando con l'Adnkronos.

"E' un disegno strategico e Carlo deve esserci".

Eppure, nei giorni scorsi, dopo lo strappo con i S&D per il percorso di avvicinamento dei 5 Stelle al gruppo in cui siede il Pd, Calenda era stato freddo sul fatto che l'approdo a Renew fosse un anticamera di un'analoga operazione in Italia. E' così? "Noi non dobbiamo accelerare nulla. Oggi intanto c'è stato un fatto politico importante: Renew ha accolto Calenda e la presenza di Azione rafforza il gruppo in Europa e in Italia l'area liberal democratica.

E' un passo importante ma lavoriamo con calma".

Alla Leopolda di due anni fa, lei annunciò il passaggio dal Pd a Iv. Questa Leopolda quale evoluzione segnerà per Italia Viva? "Noi stiamo già lavorando a questa evoluzione. Sabato scorso c'è stata una bellissima iniziativa a Roma con Gozi, Benedetto Della Vedova, Costa di Azione, la Fondazione Einaudi. Tante personalità che rappresentano un mondo. Sono certo che tutto questo troverà riscontri nella Leopolda", risponde Danti.