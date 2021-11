Ue: Danti (Iv), 'trasferire in Italia centralità Renew tra populisti e socialisti'

Roma, 13 gen (Adnkronos) – "In Europa ci sono da una parte le destre sovraniste e un Ppe in crisi di identità, dall'altra i Socialisti che stanno completando una aggregazione che li sposta a sinistra e li identifica con i populisti, nel momento in cui ne fanno parte ai 5 stelle.

In questo quadro, il ruolo di Renew è importante". Lo ha detto Nicola Danti, eurodeputato di Iv e vice presidente di Renew Europe, all'evento al Maxxi 'Rinnovare l'Europa e la politica: democratici europei e Renew in Italia'.

"Come c'è un ruolo di Renew in Europa, dobbiamo fare sì che ci sia una prospettiva in Italia per Renew, questa centralità la possiamo trasferire in Italia, fare sintesi e mettere sul campo una offerta politica per le prossime elezioni politiche" ha spiegato Danti.