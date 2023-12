Ue: De Cristofaro (Avs), 'Governo in prima fila contro riconversione ecologica'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Tra i danni provocati dalla guerra in Ucraina c’è anche il principale obiettivo strategico dell’Ue: la riconversione ecologica. Una retromarcia in cui il Governo italiano è in prima fila. Non passa giorno che il Governo non smentisca gli ob...

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "Tra i danni provocati dalla guerra in Ucraina c’è anche il principale obiettivo strategico dell’Ue: la riconversione ecologica. Una retromarcia in cui il Governo italiano è in prima fila. Non passa giorno che il Governo non smentisca gli obiettivi del green deal europeo. Bisogna invece fare il contrario, ponendo l’obiettivo del 2030 per l’uscita dalle fonti fossili come obiettivo prioritario, o aderendo all’alleanza dei Paesi contro la concessione di nuove autorizzazioni all’estrazione dei combustibili fossili. Rivedere la decisione di trasformare l’Italia in un hub del gas con la rinuncia ad utilizzare il Piano Mattei per sfruttare le fonti fossili africane. Nonostante il mondo intero stia faticosamente comprendendo che la strada è obbligata il governo Meloni va dall’altra parte". Lo ha affermato Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Senato nella dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.