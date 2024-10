Ue: De Meo (Fi-Ppe), 'eletto presidente delegazione Nato, onore rappresentare Italia'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "L’elezione a presidente della delegazione Ue per i rapporti con la Nato mi riempie di orgoglio e di responsabilità". E' quanto afferma in una nota l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo. "Una presidenza - prosegue - che ...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "L’elezione a presidente della delegazione Ue per i rapporti con la Nato mi riempie di orgoglio e di responsabilità". E' quanto afferma in una nota l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo.

"Una presidenza – prosegue – che arriva in un periodo storico estremamente delicato e importante per il Mediterraneo e l’Occidente. I conflitti in corso richiedono determinazione ma soprattutto dialogo e diplomazia per giungere quanto prima a una pace stabile e duratura. L’Ue è di fronte alla grande sfida di costruire una politica estera e di difesa comune con la quale potrà avere anche nel rapporto atlantico la sua forza e credibilità sullo scenario geopolitico globale". "Ringrazio quanti hanno creduto in me, a partire dalla grande famiglia del Partito popolare europeo di cui Forza Italia fa parte e con cui continueremo a essere protagonisti a Bruxelles", conclude De Meo.