Ue: Della Vedova, 'da Mattarella parole di verità'

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Il Presidente Mattarella dice oggi con nettezza una verità che Più Europa considera una priorità politica: la difesa dei valori e degli interessi dei cittadini europei necessita un salto di qualità nella integrazione, con la definizione di una compiuta unione della politica estera e di sicurezza”.

Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.

“Il Next Generation -aggiunge- ci ha fatto capire che quando c’è la volontà politica a Bruxelles si può fare ciò che fino a ieri sembrava impossibile. A proposito di Next Generation, le forze tutte di maggioranza farebbero bene a tenere a mente le parole ben scandite da Paolo Gentiloni: senza riforme incisive e tempestive secondo gli accordi, i fondi per gli investimenti ti previsti per il Pnrr non arriveranno”.