Ue: Della Vedova, 'Meloni voti von der Leyen e non isoli Italia'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Mi auguro che von der Leyen domani, in un momento critico per l’occidente democratico, venga eletta presidente della Commissione europea e penso che Meloni abbia gestito malissimo tutto questo passaggio in Europa. Un errore politico, tattico e strategico: si è trovata isolata e ha isolato l’Italia in Europa. Perché se i parlamentari del partito del Primo ministro del terzo Paese europeo votano contro l’indicazione del Consiglio europeo, il cammino della commissione per l’Italia parte in salita”. Lo ha detto a Radio Radicale il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.

“Meloni dovrebbe prendere atto che ha sbagliato completamente i calcoli: aveva detto che stava per finire la pacchia per l’Europa, mi sembra che stia finendo la pacchia per l’Italia. Meloni faccia uno scatto di reni e domani dica ai suoi europarlamentari di votare per von der Leyen, pensando all’Italia e non agli equilibri della sua coalizione o alla tenuta del suo partito europeo, l’ECR. Non lo dico per il bene di Meloni, ma dell’Italia. Se è arrivata a questo punto che non sa che pesci pigliare – ha concluso Della Vedova – è perché il sentimento antieuropeo che ha coltivato in questi anni le ha annebbiato la vista rispetto alle dinamiche reali europee”.