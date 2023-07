Ue: Della Vedova, 'su legge natura duro colpo a strategia Weber e centrodestra italiano'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "La sconfitta del tentativo di far saltare il Green Deal attraverso il voto contrario alla proposta di legge europea sul ripristino della natura è un duro colpo non solo per la strategia del capo dei popolari europei, Manfred Weber, di spostare a destra l'...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "La sconfitta del tentativo di far saltare il Green Deal attraverso il voto contrario alla proposta di legge europea sul ripristino della natura è un duro colpo non solo per la strategia del capo dei popolari europei, Manfred Weber, di spostare a destra l'asse portante degli equilibri politici europei, ma per l'intero centrodestra italiano prestatosi a questa manovra strumentale che vede una volta di più la maggioranza italiana minoranza europea". Lo afferma Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa. "È giusto lavorare per migliorare il testo sul ripristino della natura, ma bisognava farlo a partire dalla sua approvazione oggi, assicurata anche dai voti dei liberali di Renew", conclude Della Vedova.