Ue: Di Maio inviato speciale per Golfo, per Borrell candidato più adatto (2)

(Adnkronos) – Nella lettera Borrell ricorda di avere proposto il 28 luglio 2022, quando in carica c'era ancora, seppur dimissionario, il governo Draghi, "l’istituzione di un rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo" e di avere "invitato gli Stati membri a proporre candidati per questo nuovo ruolo". L'ex ministro degli Esteri, per Borrell, è ad oggi il candidato giusto, la proposta -tecnicamente una formalità- è dunque di affidargli l'incarico "per un periodo iniziale di 21 mesi, a partire dal 1° giugno 2023 fino al 28 febbraio 2025".