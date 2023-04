Ue: Di Maio inviato speciale per Golfo, per Borrell candidato più adatto

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – E' Luigi Di Maio l'inviato speciale Ue per il Golfo. La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una "mera formalità", secondo gli addetti ai lavori. Per Joseph Borrell, ministro degli Esteri dell'Ue, è lui il "candidato più adatto" per questo nuovo ruolo, come scritto dallo stesso Borrell nella lettera datata 21 aprile e indirizzata agli ambasciatori del Cops, missiva visionata dall'Adnkronos. (segue)