Ue, Di Maio nominato inviato speciale nel Golfo Persico

Bruxelles, 15 mag. – (Adnkronos) – Con il via libera del Consiglio europeo Luigi Di Maio è stato ufficialmente nominato rappresentante speciale per il Golfo Persico dell'Unione europea.

Sono "onorato di essere stato incaricato" dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell e dagli Stati membri dell'Ue come "primo Rappresentante speciale Ue per la regione del Golfo. È una grande responsabilità. Pronto a impegnarmi, ascoltare e trovare insieme con i membri dell'Ue e ciascuno dei nostri partner regionali i modi migliori per rafforzare insieme la nostra sicurezza e prosperità", il commento su Twitter di Di Maio.

Una nomina quella dell'ex ministro degli Esteri non molto gradita al governo che ne ha preso le distanze sottolineando per occa del ministro degli Esteri Antonio Tajani che si è trattata di "una libera . "E' una candidatura che è stata fatta da Di Maio quando era ministro degli Esteri" nel governo Draghi quindi "non è il candidato del governo".

Scelta stigmatizzata con parole ancora più nette dal vicepremier Matteo Salvini: "Di Maio andrà a rappresentare, forse, l'Italia nel Golfo… Non a nome mio, non a nome vostro, e non a nome del governo in carica".