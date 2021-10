Ue: Draghi, 'coordinarsi con posizioni comuni e vincolanti in politica estera'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Se l'Europa non ha una politica estera comune è molto difficile che possa avere una difesa comune. Ci si può arrivare all'interno dell'Ue o con alleanze tra vari Paesi dell'Ue, il primo modo di far questo è di gran lunga preferibile, perché manterremmo uno schema sovranazionale invece di uno schema di alleanze intergovernative.

Ho chiesto alla Commissione di preparare un'analisi su questo, uno schema per la prossima riunione, così da dare risposte alle diverse domande emerse". Lo dice il premier Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia.