Ue: Draghi, 'da rivedere regolamenti agricoli e su importazioni'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Rispetto alle sfide che attendono l'Europa "occorrerà anche sospendere alcuni regolamenti agricoli: come si fa a usare la terra se ci vogliamo mettere i pannelli solari sopra? C'è un regolamento che ci ha imposto di non coltivare il dieci per cento della terra disponibile, occorre rivederlo.

C'è una serie di regolamenti europei che limitano le importazioni da certi altri Paesi, se il primo passo non fosse sufficiente occorrerà essere pragmatici e ripensare alcune di queste regole e riuscire ad importare dai Paesi che oggi possono fornirci prodotti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica alla Camera, in vista del prossimo Consiglio europeo.