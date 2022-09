Ue: Draghi, 'Lega e Fdi con Orban? Chiedersi chi difende interessi italiani'

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Il rapporto del Parlamento europeo che punta il dito contro l'Ungheria di Orbàn ma rispetto al quale Meloni e Salvini hanno marcato la distanza e i potenziali danni per l'Italia con un futuro governo a guida centrodestra? "Io sui danni son più cauto, però noi abbiamo una certa visione d'Europa, noi difendiamo lo stato di diritto assieme ai nostri alleati, che sono Francia, Germania….

Cosa farà il futuro governo non lo so, ma mi son chiesto 'com'è che si scelgono i propri partner?'. Una considerazione che andrebbe fatta è quella di scegliersi partner che consentano di difendere gli interessi degli italiani. Quali sono i partner che mi aiutano a proteggere gli interessi degli italiani? Quali sono questi partner? Ecco, datevi delle risposte voi". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.