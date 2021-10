Ue: Draghi, 'Nato appare meno interessata all'Europa'**

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Il ritiro dall'Afghanistan per il modo in cui è stato deciso, comunicato ed eseguito e il cambio di intenzioni che ha riguardato il contratto tra l'Australia e la Francia per la fornitura di alcuni sottomarini nucleari scartati per sottomarini di produzione americana, e qui intendo non solo la sostanza, ma il modo in cui e' stato comunicato, sono due messaggi molto forti, che ci dicono che la Nato sembra meno interessata dal punto di vista geopolitico all'Europa e alle zone di interesse dell'Europa e ha spostato le aree di interesse ad altre parti del mondo".

Lo dice il premier Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del vertice Ue in Slovenia.