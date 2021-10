Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Io non credo che qualsiasi cosa nata fuori dalla Nato indebolisca la Nato, così come non indebolisce la Ue, anche perché non nasce per esigenze futili, ma perché c'è la necessità di fare qualcosa di più, più di qualcosa.

Ma qualcosa di complementare alla Nato non indebolisce", semmai "rafforza entrambe". Così Mario Draghi, in conferenza stampa.