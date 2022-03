Roma, 23 mar (Adnkronos) – Di fronte alle sfide che deve fronteggiare l'Europa "serve una risposta congiunta. Molti investimenti non sono finanziabili con risorse nazionali. Abbiamo avuto il Next generation Eu, debito congiunto. Dovremo fare altrettanto, lo chiameremo in altro modo ma occorrerà farlo per finanziare gli sviluppi del clima, dell'energia, della difesa".

Lo ha detto Mario Draghi nelle repliche al Senato.