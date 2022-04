Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "I costi della guerra si aggiungono agli investimenti per la transizione ecologica, la transizione digitale, la difesa comune: queste spese sono insostenibili per qualsiasi bilancio nazionale, dobbiamo trovare nuovi strumenti per affrontarle assicurandoci allo stesso tempo che le risorse siano spese con efficacia.

E aggiungo con onestà". Così il premier Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro olandese, Mark Rutte.