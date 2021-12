Ue: Draghi, 'superare meccanismo unanimità, frena azione europea'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Intendiamo adottare la 'Bussola strategica' a marzo 2022. Questa dovrà servire da stimolo per rafforzare la politica estera europea. Servono innanzitutto meccanismi decisionali efficaci in materia di politica estera, di sicurezza e difesa, a partire dal superamento del principio dell’unanimità, che troppo spesso rallenta l’azione europea.

Lo stesso vale per i meccanismi decisionali di impiego militare". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani.

"La capacità europea di pronto schieramento di circa 5 mila unità, proposta nella bozza della 'Bussola', richiede una struttura chiara e compiti ben definiti. È un primo passo importante, a cui dovrà seguire in futuro una mobilitazione maggiore, accompagnata da risorse finanziarie adeguate.

Anche i processi di analisi delle minacce e di intelligence da parte delle Agenzie degli Stati membri devono – per Draghi – seguire processi più strutturati e rigorosi. Dobbiamo tenere conto anche delle sfide nell’ambito della sicurezza che provengono dal Mediterraneo allargato".