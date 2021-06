Roma, 23 giu. (Adnkronos) – In Ue "l'Italia si è sempre adoperata perché il principio dell'unanimità fosse superato ma siccome ci vuole unanimità per farlo non ci siamo ancora riusciti. Dunque credo che una maggiore applicazione della cooperazione rafforzata è la strada che toccherà seguire".

Lo ha detto il premier Mario Draghi nella sua replica al Senato.