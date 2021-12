Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Il Trattato del Quirinale non deve essere un trattato che aumenta le zone di influenza, ma deve essere un trattato che rafforza l'Unione europea". Lo ha detto il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera seguita all'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.