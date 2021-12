Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Nell'Ue a volte "l'unanimità ostacola la capacità di agire, è diventata un ostacolo", ma la possibilità di superarla "non è semplice, per temi come politica estera e difesa è molto complessa". Lo spiega il premier Mario Draghi, nel corso del punto stampa col cancelliere tedesco Olaf Scholz.