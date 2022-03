Ue: Draghi, 'vogliamo comunità europea di difesa, per questo sì a 2% spese su Pil'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "I fondatori dell'Unione europea, tra cui De Gasperi, ponevano come obiettivo la pace nel Continente europeo. Proprio per questo avevano progettato la Comunità europea di difesa ed è proprio per questo che noi vogliamo creare una difesa europea ed è proprio per questo che noi vogliamo adeguarci all'obiettivo del 2 per cento che abbiamo promesso nella Nato".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica alla Camera, in vista del prossimo Consiglio europeo.

"La Bussola -ha aggiunto il premier- è un primo piccolo passo. L'Europa spende tre volte quello che spende la Russia in difesa, la spesa è importante ma il compito è più difficile è quello del coordinamento, solo quando avremo risolto questo potremo parlare di difesa europea".