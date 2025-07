Ue e Cina chiedono insieme "azioni globali" sul clima

Milano, 14 lug. (askanews) – Il vice premier cinese, Ding Xuexiang, ha accolto a Pechino la vicepresidente esecutiva dell’UE per la transizione ecologica, la spagnola Teresa Ribera, per i colloqui sul clima in vista di un importante vertice UE-Cina in progamma alla fine di luglio. “Abbiamo bisogno che Cina e Unione Europea dimostrino una leadership congiunta – ha affermato Ribera – Un’azione globale contro l’inquinamento da plastica renderà anche le nostre economie realmente sostenibili e circolari.”

“La possibile mancanza di ambizione da parte dei principali emettitori è una preoccupazione per la comunità internazionale e per i nostri cittadini.

La leadership UE-Cina nei colloqui multilaterali sul clima significa che entrambi, in qualità di leader nelle politiche e nelle tecnologie verdi, faremo passi decisi nella realizzazione delle nostre rispettive transizioni verdi verso i nostri obiettivi di zero emissioni nette. La Cina per il 2060, l’Unione Europea già per il 2050″.

“La partecipazione della Cina alla governance ambientale globale è più attiva e le sue misure sono più efficaci. La Cina, insieme a tutte le parti, compresa l’UE, sta promuovendo risultati positivi alla Conferenza ONU sui cambiamenti climatici di Baku”, ha dichiarato da parte sua Xuexiang.