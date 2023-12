Ue: europarlamentare Gazzini da Lega a Fi, 'scelgo con convinzione Ppe'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Scelgo il Partito popolare europeo. Scelgo Forza Italia! Ho sottoscritto l'adesione con fermo convincimento, senza alcuna trattativa per me, ma solo per il mio territorio. Voglio un Trentino Alto Adige protagonista in cui le imprese e le famiglie abbiano un punt...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Scelgo il Partito popolare europeo. Scelgo Forza Italia! Ho sottoscritto l'adesione con fermo convincimento, senza alcuna trattativa per me, ma solo per il mio territorio. Voglio un Trentino Alto Adige protagonista in cui le imprese e le famiglie abbiano un punto di riferimento. Ho condiviso i valori fondanti sia di Forza Italia che del Ppe e mi ritrovo perfettamente nella leadership del presidente Tajani". Lo afferma l'europarlamentare Matteo Gazzini, eletto nelle liste della Lega, annunciando il passaggio a Forza Italia.

"Abbiamo un lavoro importante da fare già dalla prossima sessione, quando ancora una volta -aggiunge- saremo in prima linea a tutela della piccola impresa contro un'obiezione che mira a modificare la definizione di piccola impresa aumentando il numero di addetti, snaturandola dal suo originario significato; o quando dovremo preparare gli emendamenti per accelerare i ritardi nei pagamenti a favore delle imprese. Sono consapevole della necessità di un processo di innovazione del partito sul territorio, ma saranno i cittadini ad indicarci la via, e noi la seguiremo. Non ci sono limiti di miglioramento: cambiare per migliorare!".