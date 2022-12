Ue: Fassino, 'Meloni dice il contrario di quanto sostenuto per anni, ben...

Ue: Fassino, 'Meloni dice il contrario di quanto sostenuto per anni, ben...

Ue: Fassino, 'Meloni dice il contrario di quanto sostenuto per anni, ben...

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "In Parlamento la Presidente Meloni chiede una Unione europea unita, coesa e con politiche comuni. Il contrario di quello che per anni ha sostenuto. Benvenuta in Europa, Presidente!". Lo ha scritto, su Twitter, Piero Fassino, deputato del Partito Democratico....