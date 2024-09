Ue: Fdi, 'scelta Fitto riconoscimento peso politico Italia'

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "La nomina di Raffaelle Fitto quale vicepresidente esecutivo della Commissione europea è una straordinaria notizia per l’intera Nazione che potrà da oggi avere a Bruxelles una persona di grandi capacità ed esperienze in uno dei ruoli più importanti all’interno della struttura esecutiva europea. Questo straordinario successo è il riconoscimento del peso politico dell’Italia come paese fondatore dell’Unione europea e come una delle principali potenze economiche di tutto il contenente ma, ovviamente, non può che evidenziare lo straordinario lavoro del governo Meloni che grazie al lavoro di questi due anni ha portato il nostro Paese a essere protagonista in Europa". Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini e Lucrezia Mantovani, capigruppo in commissione Esteri e Politiche Ue.