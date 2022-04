Ue: Fico, 'è arrivato il momento di andare fino in fondo per ingresso Albania'

Roma, 12 apr (Adnkronos) – "In un momento in cui il mondo cambia velocemente per l'Unione europea è arrivato il momento di iniziare fino in fondo le trattative per l'entrata dell'Albania nell'Unione europea". Lo ha detto Roberto Fico a margine della firma del protocollo di collaborazione parlamentare tra Montecitorio e il Parlamento albanese.

"Per noi, per l'Italia, è sempre stato un punto fondamentale e oggi direi che sia anche un punto strategico e importante l'allargamento ai Balcani occidentali e all'Albania per l'integrazioe Europa", ha sottolineato il presidente della Camera.

"In un momento difficile per tutta l'Europa siamo qui a ribadire e sottoscrivere l'amicizia tra i nostri due popoli e a rafforzare la collaborazione parlamentare con un protocollo importante che aggiunge ai due parlamenti un lavoro significativo che ci porterà anche a esaminare insieme molte problematiche rispetto alle tematiche che si trattano nelle commissioni parlamentari.

Un rapporto che rafforziamo, che va avanti e che sarà ogni giorno più forte", ha detto Fico.