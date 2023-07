Ue: Fiocchi (Fdi-Ecr), 'liberali si sono spaccati'

Strasburgo, 12 lug. (Adnkronos) - "Non dovevamo penetrare il fronte liberale, sono piuttosto i liberali che si sono spaccati, anzi non si sono spaccati a sufficienza per ottenere la metà più uno, ma essendoci stati soltanto 12 voti di differenza, se voi sommate i tre gruppi Ppe, I...

Strasburgo, 12 lug. (Adnkronos) – "Non dovevamo penetrare il fronte liberale, sono piuttosto i liberali che si sono spaccati, anzi non si sono spaccati a sufficienza per ottenere la metà più uno, ma essendoci stati soltanto 12 voti di differenza, se voi sommate i tre gruppi Ppe, Id ed Ecr vi accorgete che se non ci fosse stato anche il contributo di qualche deputato di Renew non avremmo ottenuto il risultato che abbiamo ottenuto". Lo ha detto Pietro Fiocchi, europarlamentare di Fratelli d'Italia, componente della commissione Envi, dopo il voto sulla legge della natura al Parlamento europeo.

L'eurodeputato ha anche chiarito che "sul fatto che Giorgia Meloni chieda aiuti finanziari all'Ue quando ci sono disastri ambientali che riguardano questi temi la domanda è mal posta, perché non pensiamo che rimuovere dighe e argini ai fiumi aiuti a contrastare il dissesto idrogeologico, ma è esattamente l'opposto".

"E' uno dei motivi principali per cui noi ci opponiamo: dopo aver visto il disastro della mancata manutenzione da parte dell'uomo della natura, noi pensiamo che questo non aiuti a farli convivere con la natura, ma anzi", ha concluso Fiocchi.