Ue: Fitto, 'Meloni protagonista a Granada, cresce credibilità e autorevolezza internazionale'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "I due giorni di riunione del vertice di Granada sono stati molto importanti per l'Italia e per l'Europa. La riunione dei leader dei Paesi della comunità politica europea ha consentito un fondamentale confronto tra i Paesi europei Ue ed extra Ue sulle sfide strategiche comuni del nostro continente e sugli obiettivi condivisi, a partire dal sostegno all'Ucraina, dalla gestione ordinata del fenomeno migratorio e dal perseguimento di una crescita economica sostenibile". Lo dichiara il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

"Il Consiglio europeo informale – spiega – si è poi incentrato su tre temi chiave per l'Unione europea: l'agenda strategica comune, la migrazione e le prospettive di allargamento". "Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Granada ha avuto ancora una volta un ruolo da protagonista, sia attraverso un'intensa rete di incontri bilaterali sia attraverso la capacità di imporre, oramai da un anno, un‘ agenda al tavolo del negoziato che dimostra una sempre crescente credibilità ed autorevolezza", conclude Fitto.