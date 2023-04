Ue: Fitto vede commissario Hahn, 'necessaria massima flessibilità', scambio vedute su Pnrr

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Roma il Commissario Ue per il Bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn. Il colloquio, si legge sul sito del governo, si è incentrato sulla fu...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Roma il Commissario Ue per il Bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn. Il colloquio, si legge sul sito del governo, si è incentrato sulla futura revisione del Quadro Finanziario Pluriennale e sulle nuove risorse proprie, in vista delle proposte in materia che la Commissione europea dovrebbe presentare nei prossimi mesi e del successivo negoziato che dovrebbe auspicabilmente concludersi entro la fine del 2023.

Il ministro Fitto "ha ribadito al Commissario Hahn la necessità che, alla luce del mutato contesto internazionale ed economico, l'Unione Europea faccia ricorso alla massima flessibilità nell'uso delle risorse disponibili. Fitto e Hahn hanno inoltre avuto uno scambio di vedute su PNRR e politica di coesione".