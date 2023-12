Ue: Fontana, 'Europa sia centro e guida in mondo frammentario ed incerto'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – "É evidente a tutti che viviamo in un periodo complesso. Ci sono purtroppo guerre alle nostre porte, con conseguenti effetti sul piano economico e sugli equilibri internazionali. Mentre affrontiamo i gravi problemi e le minacce esterne che provano a indebolire il nostro continente, dobbiamo ricordare quanto ci ha indicato il grande San Tommaso d'Aquino: 'Il Male non è il contrario del Bene, ma è la privazione del Bene'. Il compito per noi parlamentari sarà quello di non privare l'Europa del Bene, ma -al contrario- lottare per esso con determinazione e serietà. Dobbiamo riportare fiducia e speranza, per dare all’Europa un ruolo centrale e di guida in un mondo frammentato e incerto". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo all'apertura dei lavori della riunione della Commissione monitoraggio dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.