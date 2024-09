Ue: fonti governo, 'per Fitto materie strategiche e dossier cruciali, coesione vale 378 mld'**

Roma, 17 set. (Adnkronos) – La vice presidenza esecutiva della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme, incarico affidato a Raffaele Fitto dalla Presidente Ursula von der Leyen, "ha un valore politico molto importante che conferma la centralità dell'Italia in ambito europeo e riconosce il ruolo e il peso dell'Italia, Stato fondatore della UE, seconda manifattura d'Europa e terza economia del Continente. Inoltre, viene affidata a Raffaele Fitto, insieme al Commissario Dombrovskis, anche la delega sul PNRR". Lo rimarcano fonti di governo.

"Il compito del vice presidente Fitto – sottolineano le stesse fonti – , come scritto da von der Leyen nella 'mission letter', sarà di 'garantire che l’Ue continui a supportare riforme e investimenti di lunga durata che contribuiscano direttamente a rafforzare la crescita europea'. Come specificato nella 'mission letter' della Presidente della Commissione von der Leyen, rientra nell’aria di competenza del vice presidente materie di importanza cruciale e di interesse strategico per l’Europa e l’Italia affidate ad altri Commissari che fanno riferimento a Fitto: agricoltura, trasporti e turismo, pesca e blu economy. La Coesione vale nel complesso circa 378 miliardi (di cui circa 43 per l'Italia) per il ciclo 2021-2027 senza contare il futuro ciclo di programmazione (al momento non quantificabile ma presumibilmente di portata simile) che la prossima Commissione sarà chiamata a definire insieme con gli Stati membri. Per uno Stato come l'Italia, e specialmente per il Mezzogiorno, si tratta di un interesse nazionale primario. Stessa cosa per le riforme e per lo sviluppo regionale in un quadro dove la dimensione regionale sta assumendo un ruolo sempre più importante", concludono fonti di governo.