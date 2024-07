Ue: Foti, 'da von der Leyen no segnali su green deal, votato contro e amici come prima...'**

**Ue: Foti, 'da von der Leyen no segnali su green deal, votato contro e ...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – Su Ursula von der Leyen a capo della Commissione Ue "avevamo votato contro l'altra volta, ora avevamo chiesto che ci fosse un elemento di discontinuità sul tema più importante a nostro avviso e oggetto di più grande discussione nella precedente legislatura, il green deal. Non c'è stata l'apertura nei termini che ritenevamo dovesse esserci, quindi abbiamo votato contro e amici come prima". Così il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, conversando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera dopo il disco verde di Strasburgo al bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea senza l’appoggio di FdI. A chi gli domanda se il voto favorevole dei Verdi abbia influenzato la scelta del partito della premier, "i Verdi hanno votato contro l'altra volta, cosa che si dimenticano, votano a favore questa volta e noi che abbiamo votato contro l'altra volta ora votiamo a favore?Noi rimaniamo persone coerenti".