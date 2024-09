Ue: Foti (FdI), 'parte delle tesi di Draghi hanno ricalcato le nostre'

Roma, 10 set (Adnkronos) - "L'unico modo per diventare più produttiva per l'Europa è cambiare radicalmente”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti commenta in una intervista al 'Foglio' il documento presentato ieri ...

Roma, 10 set (Adnkronos) – "L'unico modo per diventare più produttiva per l'Europa è cambiare radicalmente”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti commenta in una intervista al 'Foglio' il documento presentato ieri da Mario Draghi.

“Le proposte di Draghi rappresentano una svolta importante ed epocale. La seconda considerazione è che di illusioni l'Europa non può vivere. Ecco perché è necessario affrontare con pragmatismo il tema dell'energia e della denatalità, mentre si delinea un quadro che suggerisce politiche diverse anche nel campo del welfare -spiega Foti-. Il realismo è la strada maestra da seguire se non si vuole cadere nell'approccio della Città del sole, che si addice alla filosofia ma non all'attività produttiva".

"Possiamo senz'altro dire che una parte delle tesi di Draghi hanno ricalcato le nostre. Se le sosterremo? Di certo dobbiamo capire come verranno declinate da un punto di vista pratico. Ci auguriamo però che la prossima Commissione possa trarne un utile giovamento. Il problema – conclude Foti – non è ammainare bandiere ideologiche, ma capire se vogliamo davvero un'Europa che torna a crescere o che invece si chiude su se stessa, diventando una specie di giardinetto per una popolazione sempre più anziana".