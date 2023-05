Ue: Foti, 'Pil Italia cresce più di altri, avanti rilancio nazione'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Il governo Meloni sta lavorando bene. Proprio da Bruxelles arrivano infatti buone notizie: le previsioni della Commissione Europea danno in Italia +1,2 Pil per l'anno 2023, +1,1 per il 2024, disoccupazione in calo al 7,8% nel 2023, 7,7% nel 2024. Debito stabile...

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – "Il governo Meloni sta lavorando bene. Proprio da Bruxelles arrivano infatti buone notizie: le previsioni della Commissione Europea danno in Italia +1,2 Pil per l'anno 2023, +1,1 per il 2024, disoccupazione in calo al 7,8% nel 2023, 7,7% nel 2024. Debito stabile. L'impegno del governo continua nel sostenere imprese e lavoratori favorendo il rilancio dell'Italia". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Smentiti presagi catastrofici di gufi e speculatori, le cui previsioni di sei mesi fa, quando ci eravamo appena insediati, per questo semestre erano nettamente negative, con le agenzie di rating che indicavano l'Italia in recessione. Nulla di tutto questo si è verificato – rivendica l'esponente di Fdi -, anzi l'Italia è cresciuta di più e più di Francia e Germania, sia per quanto riguarda il Pil sia per l'occupazione. Avanti così per il rilancio della Nazione".