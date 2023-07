Ue: Fratoianni, 'destra ci ha provato, ma non riuscirà a fermare lotta per tutela ambiente e salute'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Un bel clima in Europa!", inizia così Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra il commento per l'approvazione della legge sulla natura da parte del Parlamento europeo. "Ci hanno...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "Un bel clima in Europa!", inizia così Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra il commento per l'approvazione della legge sulla natura da parte del Parlamento europeo. "Ci hanno provato in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta – continua l'esponente dei rossoverdi: la destra europea non riuscirà a fermare il Green Deal e la nostra battaglia a tutela dell’ambiente, della biodiversità e della salute dei territori. Il Parlamento europeo, infatti, oggi ha adottato la legge per il ripristino della natura, nonostante popolari, conservatori e una parte dei liberali abbiano in tutti i modi provato ad affossare una proposta che prevede di ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità".

"Nel concreto significa che i cittadini europei potranno contare su cibo più sano, acqua pulita e protezione dalle catastrofi. Abbiamo ottenuto una vittoria, ma stiamo attenti: questa destra (incluso il governo italiano) è pericolosa e negazionista", dice ancora Fratoianni che poi afferma che "sono climafreghisti e giocheranno le prossime elezioni europee proprio negando i cambiamenti climatici e l’impatto che le attività inquinanti hanno sull’ambiente, i territori e la vita delle persone".

C'è anche una nota di rammarico: "Peccato per la pessima scelta dei parlamentari europei di Italia Viva e Azione: hanno votato con la destra, mentre una parte del loro gruppo hanno votato per la natura. Sono stati dalla parte sbagliata della storia", sentenzia Fratoianni che poi conclude affermando che "ora sarà prezioso avere una nostra presenza per garantire che si prosegua nella direzione della transizione ecologica. Perché noi vogliamo garantire la prosecuzione della vita sul pianeta, la destra no".