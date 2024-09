Ue: Fratoianni, 'non voteremo Fitto, è giudizio politico'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Non sosterremo la nomina di Raffaele Fitto alla vicepresidenza esecutiva della Commissione Ue. I nostri parlamentari in Europa, che siedono nel gruppo di The Left hanno votato contro anche Ursula von der Leyen, non l'hanno votata". Lo afferma Nicola Fratoi...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Non sosterremo la nomina di Raffaele Fitto alla vicepresidenza esecutiva della Commissione Ue. I nostri parlamentari in Europa, che siedono nel gruppo di The Left hanno votato contro anche Ursula von der Leyen, non l'hanno votata". Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Allenza Verdi Sinistra parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

"E' un giudizio generale sulla Commissione e del suo programma politico, non e' una questione che riguarda Fitto, ma riguarda – prosegue il leader di SI – il programma politico della Commissione di Ursula von der Leyen, e' naturale che in quel caso ha maggior ragione e in questo caso voteremo contro".

"Per la destra un simile voto è un voto contro l’Italia? E' un argomento ridicolo questo, i voti si fanno sulla politica, non sulle persone, nemmeno sulle nazioni, si fanno sulla politica, sui programmi e – conclude Fratoianni – sulle idee che si hanno per restituire un futuro ad un'Europa che se non cambia le sue politiche rischia di non avere".