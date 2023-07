Ue: Fregolent (Iv), 'su imballaggi serve fronte europeo, Meloni non combatta in solitario'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Meloni agisca con un fronte comune in Europa per evitare che entri in vigore il regolamento europeo sugli imballaggi, se vogliamo ottenere un risultato il governo italiano non può fare una battaglia in solitario”. Lo dichiara la senatrice Silvia Fregole...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Meloni agisca con un fronte comune in Europa per evitare che entri in vigore il regolamento europeo sugli imballaggi, se vogliamo ottenere un risultato il governo italiano non può fare una battaglia in solitario”. Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, capogruppo in Commissione Ambiente.

“Anche oggi rappresentanti delle istituzioni, esperti di economia circolare e ambiente e aziende del settore, durante l’incontro organizzato da McDonald’s, hanno discusso sulla sostenibilità degli imballaggi e sull’importanza della ricerca, ma soprattutto hanno rilevato l’importanza di un’azione trasversale per evitare che entri in vigore un regolamento che prevede la predominanza del riuso invece del riciclo. Proprio sulla filiera del riciclo l’Italia è leader in Europa, il nostro Paese produce e trasforma materie prime agroalimentari”.

“L’Italia è all’avanguardia sull’economia circolare e non prende lezioni da nessuno. Il governo, che delle eccellenze italiane fa una bandiera, non può sottovalutare l’importanza di questa battaglia per tutto il comparto del food made in Italy, per le aziende, per l’export. Meloni, che dice che l’Italia è tornata leader in Europa, saprà combatterla?", conclude Fregolent.