Ue: Furore (M5s), 'Salvini ipocrita candida al Sakharov Musk, paladino Gpa'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Rinfreschiamo la memoria allo smemorato Matteo Salvini. Elon Musk non è solo il proprietario di X ma anche un orgoglioso padre di un bambino nato attraverso la pratica della gestazione per altri. Evidentemente se sei ricco e famoso per Salvini meriti premio S...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Rinfreschiamo la memoria allo smemorato Matteo Salvini. Elon Musk non è solo il proprietario di X ma anche un orgoglioso padre di un bambino nato attraverso la pratica della gestazione per altri. Evidentemente se sei ricco e famoso per Salvini meriti premio Sakharov per la libertà di pensiero, se invece sei una persona normale, etero o gay, e ambisci con il tuo compagno o la tua compagna a donare amore a un bambino o bambina allora meriti il carcere. Se non è ipocrisia è mancanza di rispetto verso migliaia di famiglie che non meritano l’accanimento delle proposte di legge di questa destra". Così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.