Ue: Gasparri, 'Di Maio rinunci ed eviti vergogna a Europa a Italia'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Con un gesto di dignità e di consapevole autovalutazione della sua totale inadeguatezza, Di Maio prenda atto che l'area di governo attuale non si riconosce assolutamente nella sua designazione. Un rappresentante europeo non supportato dal Governo del suo Paese è già delegittimato in partenza. A ciò si aggiunga la totale, palese e accertata incapacità di Di Maio e quindi si traggano le conseguenze. Eviti di ricoprire di vergogna l'Europa e l'Italia e rinunci con immediatezza". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

"Viene sconfessato dall'attuale Governo e dai partiti che lo sostengono, quindi dalla rappresentanza ufficiale dell'Italia. Si è visto sul campo quanto sia incapace di distinguere le capitali degli Stati o i verbi della lingua italiana, quindi basta. Non siamo al circo Orfei. Sconcertano poi le valutazioni di Borrell che, evidentemente, deve avere cattivi consiglieri o limitate capacità di valutazione. Di Maio -ribadisce in conclusione Gasparri- torni alle sue occupazioni di un tempo ed eviti di ricoprire di ridicolo l'Italia e l'Europa”.