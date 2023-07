Ue: Gasparri (Fi), 'schieramento moderato con una guida del Partito popolare via del futuro'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "A qualche osservatore distratto faccio notare che in Spagna quella che ha avuto successo è stata proprio la proposta moderata e ancorata a uno schieramento alternativo alla sinistra interpretata dal Partito popolare, che ha incrementato, in maniera notevole, ...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "A qualche osservatore distratto faccio notare che in Spagna quella che ha avuto successo è stata proprio la proposta moderata e ancorata a uno schieramento alternativo alla sinistra interpretata dal Partito popolare, che ha incrementato, in maniera notevole, i propri voti e i propri seggi. Quella è la via del futuro dell'Italia, della Spagna e dell'Europa. Uno schieramento moderato con una guida del Partito popolare, chiaramente alternativo alla sinistra e aperto alla collaborazione con tutte le destre saldamente ancorate in uno schieramento democratico e liberale. Ed è una formula di governo che l'Italia ha sperimentato molte volte, dapprima con la guida di Berlusconi e oggi con la guida di Meloni. E Forza Italia è impegnata a dare una prospettiva futura alle proposte e ai valori del berlusconismo proprio perché la via europea, che anche la Spagna ci indica, è esattamente questa". Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama.