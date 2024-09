Ue: Gasparri, 'Fitto contributo prezioso per una politica più realistica'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - “Conosco Fitto fin dai suoi primi passi in politica e gli sono stato accanto quando conquistò la guida della Regione Puglia. Ci siamo incrociati in tante occasioni di militanza comune e di costruzione, a volte anche faticosa, di un'ampia area di centrode...

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Conosco Fitto fin dai suoi primi passi in politica e gli sono stato accanto quando conquistò la guida della Regione Puglia. Ci siamo incrociati in tante occasioni di militanza comune e di costruzione, a volte anche faticosa, di un'ampia area di centrodestra. Che oggi lo vede protagonista in una nuova stagione, con una prestigiosa designazione a Vicepresidente della Commissione europea con deleghe importanti. Gli auguro buon lavoro e sono certo che riuscirà a dare un contributo prezioso per una politica più realistica dell'Unione Europea e per una presenza attiva e incisiva dell'Italia". Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

"Il nostro governo è stato considerato e rispettato, smentendo tutti i profeti di sventura. E voglio anche sottolineare il ruolo fondamentale che hanno svolto il Partito popolare europeo, Forza Italia, Weber e Antonio Tajani, in questa importante designazione, che premia l'impegno, la credibilità e la passione che caratterizzano il governo Meloni in Italia e nel contesto internazionale”, conclude.