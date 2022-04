Ue, generale Graziano: difesa comune europea non è più rinviabile

Roma, 22 apr. (askanews) – “Per svariati motivi la Difesa comune europea non è più rimandabile, non lo è per la sopravvivenza stessa dell’Europa, non lo è per la tutela degli interessi comunitari dell’Europa, non lo è a breve termine per i rischi che fronteggia l’Europa e a lungo termine per i rischi ancora maggiori che fronteggerà l’Europa se non si prepara ed equipaggia con un sistema integrato di Difesa e Sicurezza europei”.

Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato Militare dell’Unione europea e nuovo presidente designato di Fincantieri, durante il suo intervento al convegno “Verso un’Unione per la Difesa”.