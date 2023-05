Ue: Gentiloni, andamento economia migliore del previsto**

Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - "Le nuove previsioni della Commissione sono più ottimistiche del previsto. L'economia europea ha evitato la recessione e dovrebbe continuare a crescere". Lo afferma il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni presentando in conferenza ...

Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – "Le nuove previsioni della Commissione sono più ottimistiche del previsto. L'economia europea ha evitato la recessione e dovrebbe continuare a crescere". Lo afferma il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni presentando in conferenza stampa le nuove stime macroeconomiche di primavera. Gentiloni evidenzia alcuni fattori chiave come la ripresa del primo trimestre, i fattori alla base di queste stime vanno in direzioni opposte, visto che da una parte c'è il calo dei prezzi dell'energia e un mercato del lavoro solido mentre le condizioni finanziarie si sono irrigidite".