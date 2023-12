Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Ci vorranno anni e molti negoziati" ma l'ok all'avvio dei negoziati per all'allargamento, Ucraina compresa, è una decisione "storica". Così Paolo Gentiloni, commissario Ue, al Forum Pd sull'Europa. "Non è ...

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Ci vorranno anni e molti negoziati" ma l'ok all'avvio dei negoziati per all'allargamento, Ucraina compresa, è una decisione "storica". Così Paolo Gentiloni, commissario Ue, al Forum Pd sull'Europa.

"Non è al conclusione di un percorso ma la conclusione di un percorso per i cittadini dell'Ucraina su un grande sogno: l'ingresso dell'Ue. Ed è una sconfitta molto pesante per Putin. Una vittoria per l'Europa".