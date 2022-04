Ue: Gentiloni, 'da crisi Ucraina ridimensionamento significativo crescita'**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Alla luce dello scenario economico aggravato dalla guerra in Ucraina la Commissione Europea si attende "un ridimensionamento significativo delle prospettive di crescita" anche se al momento è difficile definire esattamente "di quanto". Lo ha detto il commissario europeo per gli affari economici, Paolo Gentiloni, in un'intervento alla Luiss, ricordando che "il 16 maggio saranno presentate le Previsioni di primavera".

Ma quella che sarà proposta – ammette – "non sarà una diagnosi definitiva perché ci sono incognite, a iniziare dalla durata del conflitto". "Non possiamo escludere scenari terribili" come quello di un conflitto dalla durata lunga "che avrebbe conseguenze economiche" significative.

"Dobbiamo cercare di gestire le spinte inflazionistiche e il fardello del debito" ha concluso.